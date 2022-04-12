俄乌冲突第7周 联合国官员吁加强保护乌克兰妇孺

（法新社纽约联合国总部11日电） 俄罗斯入侵乌克兰迄今进入第7周，联合国高阶官员今天呼吁安理会针对俄军在冲突期间对妇女施暴的行为以及是否尽到保护儿童的义务展开调查。

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联合国妇女署执行主任巴胡斯（Sima Bahous）在联合国安全理事会于纽约举行的会议中表示：「这场战争必须即刻停止。」

「我们听闻愈来愈多性侵和性暴力事件。必须针对这些指控进行独立调查，以确保为受害者伸张正义并向加害者究责。」

巴胡斯说：「大规模人口流离失所、大量存在的军人和雇佣兵，以及对乌克兰平民展现出的残暴行为，已经引发所有危险信号。」

俄罗斯是安理会常任理事国，拥有一票否决权，目前还不清楚安理会是否将同意展开任何调查。

俄罗斯今天再度驳斥安理会其他成员的指控。

俄罗斯驻联合国副大使纪柏梁（Dmitry Polyanskiy）要求安理会尊重「无罪推定」，并坚称俄罗斯发起「特殊军事行动」旨在「拯救乌克兰的未来」。

联合国儿童基金会（UNICEF）紧急应变计画负责人方登（Manuel Fontaine）也呼吁结束战争，并警告儿童面临饥荒的风险。

他说：「留在家中的儿童估计有320万人，其中将近一半可能面临粮食不足的风险。」

「马立波（Mariupol）和刻松（Kherson）等城市的情况更糟，这些地方的儿童和他们的家人已有好几周没有自来水可用，也无法取得卫生服务、正常粮食供应和医疗服务。」

方登在记者会中估计，目前乌克兰750万儿童中有2/3流离失所，280万人在境内，境外则有200万人，总数为480万人。

在安理会会议上，乌克兰驻联合国大使基斯利茨亚（Sergiy Kyslytsya）指控俄罗斯将12万名乌克兰儿童送到俄罗斯供人收养。

方登说，截至目前「没有证据」证实这类指控，但联合国儿童基金会将对此展开调查。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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