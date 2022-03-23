俄乌冲突近月 蒲亭发言人：只有面临存亡威胁俄才会动用核武

（法新社华盛顿22日电） 克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告诉美国有线电视新闻网国际台（CNN International），俄国只有在面临「存亡威胁」的情况下，才会在乌克兰冲突动用核武。

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培斯科夫表示，俄罗斯的安全政策规定，只有在俄国受到存亡威胁时，才会诉诸核武。

资深战地记者艾曼普（Christiane Amanpour）询问他是否「确信或有信心」俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）不会在俄乌冲突中动用核选项，培斯科夫发表上述言论。

俄军2月24日入侵乌克兰，蒲亭28日即宣布俄罗斯核武部队已处于高度戒备状态，引发全球关注，西方国家担心，俄乌冲突可能升级为核战。

美国国防部发言人柯比（John Kirby）说，莫斯科这番可能动用核武的言论很「危险」。他对记者说：「这不是一个负责任的拥核国应该采取的行动。」

话虽如此，柯比强调，五角大厦官员「还没看见任何迹象，足以让我们得出必须改变战略吓阻态势的结论」。

西方国防官员在蒲亭2月底命令核武部队进入高度警戒后表示，他们没发现任何俄罗斯动员战略轰炸机、飞弹和潜艇等核武的明显迹象。

但莫斯科警告，如果美国和北大西洋公约组织（NATO）向乌克兰提供战斗机，恐导致战事进一步升级和扩大，让俄罗斯直接杠上西方拥核国。

记者进一步询问俄罗斯对乌克兰的侵略行动，培斯科夫表示，俄国无意占领邻国；他还声称俄国并未攻击平民。

他说，这场「特别军事行动」的主要目标是「清剿乌克兰的军事潜力」，「这就是为什么我们的军队只锁定乌克兰境内的军事目标和物体，而不是民用目标」。

尽管如此，有许多照片和影片证据支持人权组织的指控，即俄军攻击乌克兰许多民用目标。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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