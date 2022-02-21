俄乌危机威胁供应链 天然气生产国峰会蒙阴影

（法新社杜哈20日电） 乌克兰情势紧张，引发欧洲对俄罗斯天然气供应疑虑，天然气主要供应国今天在卡达（Qatar）年度峰会展开议程，讨论如何因应全世界对天然气需求的大幅飙升。 法新社报导，有11个会员国的天然气输出国家论坛（Gas Exporting Countries Forum，GECF）今天展开年度大会，明天举行部长级会议，22日召开国家领导人峰会。 天然气输出国家论坛会员国包括俄罗斯、卡达、伊朗、利比亚、阿尔及利亚和奈及利亚等，占全球已知天然气储量逾70%。这场会议展开的背景是乌克兰控诉亲俄叛军在前线与政府军发生「新的炮击挑衅情事」。 由于欧洲对俄国将入侵乌克兰的疑虑升高，天然气价格已飙涨至2020年终交易价的近两倍水准。

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俄罗斯的天然气供应在欧洲市场占40%，使得欧洲国家狂找其他替代供应源，大部分都看中澳洲、美国和卡达，但多数生产国表示，他们几乎没有多余产能可弥补这落差。美澳两国并不是天然气输出国家论坛成员。

论坛会员国将聚焦讨论如何在中期增加生产。液化天然气主要生产国卡达目前已着手一大计画，希望在2027年之前增产50%。

所有生产国都必须大规模投资才能增加产能，但欧洲联盟一直以来都反对合约一签就长达10年或20年。

巴黎政治大学（Institute of Political Studies in Paris）教授布罗斯（Thierry Bros）表示，因为巨大投资需求，所有生产国都希望「营收最大化及天然气商品的长期市场保证」。

伦敦国王学院（King's College London）安全专家克瑞格（Andreas Krieg）表示，卡达愈来愈积极寻求提升外交影响力，希望能居间协调，因此这次的会议也可能会讨论到乌克兰危机。（译者：纪锦玲）

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