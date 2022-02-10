俄乌危机考验贺锦丽 慕尼黑会议试炼外交身手

（法新社华盛顿9日电） 美国副总统贺锦丽将率领代表团出席本月慕尼黑安全会议，重申坚守和平安全原则，并确保乌克兰主权与领土完整。俄罗斯总统蒲亭预料不会出席这场世界政治领袖齐聚的年度大会。

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创立于1963年的慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）每年吸引全球主要政治、非政府组织、商界与学术领袖与会，今年可能着重商讨俄乌边界危机。俄罗斯在乌克兰边境集结大军，意在阻止乌克兰加入北大西洋公约组织（NATO）和扩大俄国势力范围。

白宫副新闻秘书辛赫（Sabrina Singh）今天宣布贺锦丽（Kamala Harris）赴欧行程，他表示，副总统在慕尼黑的外交活动，「将展现我们对北约盟邦钢铁般的承诺，重申利益共享，坚守自二次世界大战以来巩固欧洲和平与安全的相关原则」。

这名官员说，在乌克兰面临俄国大规模入侵威胁之际，贺锦丽将「重申美国确保乌克兰主权与领土完整的承诺。」

慕尼黑会议定于2月18日至20日举行；克里姆林宫表示，总统蒲亭（Vladimir Putin）不会出席会议。（译者：纪锦玲）

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