俄乌危机胶着 美国要求联合国安理会31日开会

（法新社纽约联合国总部27日电） 美国今天表示，由于俄罗斯的「威胁行为」，美方已要求联合国安全理事会（UNSC）于31日召开公开会议，来解决乌克兰危机。

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华府驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）今天透过声明表示：「逾10万俄军部署在乌克兰边境，且俄罗斯涉入其他锁定乌克兰的破坏稳定行为，这对国际和平与安全及联合国宪章构成明显威胁。」

她补充说，「我们持续不懈循外交途径缓和紧张局势之际」，若俄罗斯进一步入侵乌克兰，由15个成员国组成的联合国安理会「必须直接详查这些事实，并考量乌、俄、欧洲及国际秩序的核心义务和原则面临的风险」。

鉴于俄罗斯入侵前苏联国乌克兰的隐忧升高，汤玛斯-葛林斐德表示，安理会面临「国际和平与安全」的关键问题，即俄国对乌克兰的威胁行为，以及俄国在乌克兰和白俄罗斯边境增兵。

汤玛斯-葛林斐德说：「现在不是静观其变的时刻；现在需要安理会的全力关注。我们期待31日能有直接且有意义的讨论。」

不过，俄罗斯是联合国安理会5个常任理事国之一，对安理会所有讨论的决议都具有否决权。（译者：李佩珊/核稿：张正芊）

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