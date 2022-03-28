俄乌和谈展望乐观 亚股大多收红

（法新社香港28日电） 投资人看好俄罗斯和乌克兰停火谈判本周有进展，亚洲股市今天大多收高。不过，中国大城上海实施防疫分阶段封锁，引发外界再度担忧本已紧绷的供应链，使得亚股涨幅受限。

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随着乌克兰战争进入第2个月，投资人冀望俄乌双方今天或明天在土耳其举行谈判时，将能够朝终止危机有所进展。由于俄罗斯军队一直难以突破较小对手国乌克兰的顽强抵抗，外界期待莫斯科可能愿意让紧张情势降温。

不过，外界对于中国经济的疑虑，影响到市场乐观气氛。中国最大城市暨金融中心上海爆发COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株疫情，今天开始实施分阶段防疫封锁，先是东区封锁至4月1日，紧接着西区也封锁数日。

另一方面，投资人越来越相信，美国联邦准备理事会（Fed）将采取日益积极作为来让通货膨胀降温。被视为未来利率指标的美国公债殖利率已应声劲扬。这使得市场信心持续承受压力。

尽管如此，亚洲股市今天收盘大多上涨。香港股市一扫上周最后交易日重挫阴霾，收盘扬升1.3%；上海股市也收高，小涨0.1%。雪梨、新加坡、曼谷、雅加达和马尼拉股市同样收红。

然而，东京股市收盘下跌0.7%，台北和威灵顿股市也皆收低。首尔股市则收在平盘。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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