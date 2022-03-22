俄乌和谈 克里姆林宫吁进行实质对话

（法新社莫斯科22日电） 俄罗斯克里姆林宫今天表示，希望旨在结束俄军在乌克兰军事行动的谈判，能有「更多实质内容」。

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克宫发言人发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉媒体记者：「现在正进行某种（谈判）程序，我们希望进行更积极且实质性（谈判）。」

培斯科夫表示，乌克兰「非常清楚」俄方立场，因为莫斯科「很多天以前」就已将书面要求交给乌方，「我们希望快速听到更有实质意义的回覆」。

交战双方代表团在白俄罗斯和乌克兰边境举行数轮谈判后，目前正继续进行远端协商。

迄今为止，谈判几乎没有实际进展，双方只是互相指责，且俄乌元首尚未直接对谈。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）21日晚间再度提出跟俄罗斯总统蒲亭直接和平对谈的提议。

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）宣布，他准备好透过「任何形式」和蒲亭（Vladimir Putin）会面，以商讨结束这场战争。这场俄国入侵乌克兰战事已持续近1个月，并摧毁了数个乌克兰城市。

泽伦斯基还强调，就连俄罗斯占领的克里米亚（Crimea）、俄国支持的顿巴斯地区（Donbass）国家地位都能谈。

俄罗斯于2014年并吞克里米亚（Crimea），并于今年2月21日承认乌克兰东部2个俄国支持的分离地区为独立国家。一般认为，这将是俄乌和谈中最困难的部分。

© 2022 AFP