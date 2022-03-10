俄乌外长抵土耳其 进行冲突爆发来首次高级别谈判

（法新社土耳其安塔利亚10日电） 官员表示，俄罗斯和乌克兰外交部长已抵达土耳其，将于今天早上进行面对面会谈。这是俄国入侵乌克兰至今，双方首度高级别接触。

广告 继续浏览后续

俄乌双方官员已在白俄罗斯进行数轮谈判，但这次在土耳其南部城市安塔利亚（Antalya）举行的会谈是俄国首度派出部会首长就彼此危机进行谈判。

乌克兰外交部发言人尼柯兰科（Oleg Nikolenko）昨晚发推文表示，外长库列巴（Dmytro Kuleba）已抵达安塔利亚，将就「俄国中止战事、结束对乌克兰的战争」进行谈判。

一名土耳其官员向法新社表示，俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）也已经抵达当地。

截至目前为止，基辅和莫斯科之间的对话促成了若干局部性停火和疏散居民的人道走廊设定，但俄国被控屡次违反这些协议。

在俄国持续对各大城市实施残忍轰炸和围攻的情况下，库列巴在脸书影片中证实，他将前往土耳其谈判，但期待「不高」。

他说会谈要成功，取决于俄国当局「对拉夫罗夫下达了何种指示和命令」。

库列巴说，「我对他们并未寄予厚望」，但因做好有效准备，「我们将设法充分利用」这次会谈。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）争取发挥调停作用，他昨天表示，「我们正努力阻止这场危机演变成悲剧，我希望两国部长此次会谈能为永久停火开辟途径」。

在俄乌爆发冲突的情况下，北大西洋公约组织（NATO）成员国土耳其极欲和双方都维持强有力关系，土国外长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）将参与今天俄国和乌克兰外长的会谈。

© 2022 AFP