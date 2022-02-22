俄乌局势升温 日股开盘下挫油价上涨

（法新社东京22日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）下令俄军以「维和人员」身分进入乌东两个亲俄分离主义势力控制的地区后，东京股市今天开盘下挫，油价上涨。

广告 继续浏览后续

日经225指数在开盘约30分钟下跌1.46%或391.72点，来到26519.15点，跌幅超过2%。

东证股价指数挫跌21.02点或1.10%，来到1889.66点。

油价部分，纽约西德州中级原油（WTI）上涨3.14%至每桶93.93美元，北海布伦特原油（Brent North Sea）上涨1.98%至每桶95.39美元。

此外，在市场避险情绪影响下，金价再度攀升，上涨0.2%至每盎司1909.54美元。

蒲亭今天决定承认乌克兰东部两个分离主义共和国的独立地位，接着下令俄军以「维和人员」身分进入这两个地区，此举可能引发与乌克兰的潜在灾难性战争。

蒲亭无视西方制裁威胁所发表的声明，令日本投资人感到震惊。

东京Monex Securities Inc.资深市场分析师金山敏之表示，「乌克兰紧张局势加剧」导致日股下挫。

美国21日适逢总统日（Presidents' Day），华尔街股市休市。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2022 AFP