俄乌局势紧绷 加拿大将外派军事顾问西移

（法新社蒙特娄30日电） 加拿大以俄罗斯持续陈兵俄乌边界威胁为由，今天将驻乌克兰的军事人员往乌克兰西部移动，并宣布将驻基辅大使馆所有非必要员工暂时撤离。

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法新社报导，加拿大国防部长安南德（Anita Anand）在基辅的记者会说：「我们将持续采取一切必要预防措施，以维护加拿大部队人员安全无虞。」

她表示，加拿大部队「已移往聂伯河（Dnieper River）以西」聂伯河流经乌克兰中部。

安南德今天抵达乌克兰，听取派赴当地的加拿大军方「统一行动」（UNIFIER）指挥官最新报告。这项任务是2015年执行，目的在支援和训练乌克兰军队。

她说：「我们得到的情资与北大西洋公约组织（NATO）盟邦所得的情资一致，众所周知，俄国也在白俄罗斯与乌克兰边境增兵。」

俄罗斯在与乌克兰边境已陈兵逾10万，国际忧心俄罗斯即将发动侵略。

安南德警告莫斯科若不减少军事集结，恐面对「严重制裁及后果」。

她说，加拿大目前有900名官兵分于陆、海、空支援北约在乌克兰的任务。

尽管在基辅的加拿大使馆仍开放，加国政府仍因「俄罗斯威胁及（在乌克兰周遭）军事部署」，建议公民暂勿前往乌克兰。（译者：徐睿承/核稿：陈亦伟）

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