俄乌开战疑虑再起 亚股走势分歧

（法新社香港18日电） 俄罗斯即将入侵乌克兰的疑虑再起，引发美国股市昨天重挫；加上投资人对于美国联邦准备理事会（Fed）打算升息的长期焦虑仍在，亚洲股市今天收盘走势分歧。

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尽管东欧紧张情势继续吸引市场大部分注意力，但由于交易商越来越看好关于伊朗核子计画将达成一项协议，这可能促使伊朗恢复原油出口，油价应声延续跌势。

自从美国总统拜登（Joe Biden）警告说，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）可能随时将攻击乌克兰，使得众人目光如今聚焦俄乌边界情势。 在莫斯科表示正在撤军后，外界一度对于危机结束抱持乐观。但其后西方强国指出，没有迹象显示俄军正撤离乌克兰边界；且西方指控莫斯科准备执行「栽赃嫁祸任务」，作为入侵乌克兰的藉口。

美股3大指数昨天收盘应声挫低，那斯达克更重挫近3%。

不过，华府昨天又说，若俄罗斯未进犯乌克兰，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）下周将与俄国外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）会晤。这项消息稍微提振市场信心。 亚洲股市今天表现优于美股。尽管东京股市收盘下跌0.4%，香港股市收挫1.9%，雪梨、新加坡、台北、威灵顿和马尼拉股市也全数收黑；但上海股市收高0.7%，雅加达和曼谷股市也收红。首尔股市则收在平盘。

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