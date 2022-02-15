俄乌开战阴影不散 亚股连2日收黑

（法新社香港15日电） 投资人担忧俄罗斯即将入侵乌克兰，使得亚洲股市今天大多延续昨天跌势。但有初步迹象显示，俄乌紧张情势可能正在缓和，油价应声回落。

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自从美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）上周表示，近几周在边界集结10万多大军的俄罗斯「现在任何一天」都可能进攻乌克兰，此后股市便陷入动荡。

外界十分担忧，俄乌若开战将造成重大经济后果，因为两国是石油、天然气和小麦等重要原物料的主要供应国。这几项原物料的价格近几周也全都大涨。

不过，近期连串外交努力也露出一丝曙光。除了俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）表示，与西方达成协议的可能性永远存在；俄国国防部发言人也宣布，边界部署兵力有部分已开始返回基地。

纽约外汇经纪商安达（OANDA）分析师莫雅（Edward Moya）表示：「地缘政治风险仍高，因为俄罗斯部队仍在乌克兰边界附近；但本周发生军事冲突的风险似乎已降低。」

美国股市昨天应声由盘中低点回升，但终场仍写下连续第2天收黑。油价更一度挫低2%，但其后跌势收敛，且仍处于7年多高点，逼近每桶100美元大关。

东京和香港股市今天收盘皆下挫0.8%，雪梨、首尔、威灵顿、台北和马尼拉股市也全数收低。但上海股市收高0.5%，曼谷和雅加达股市也收红。新加坡股市则收平。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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