俄乌情势升温 英国整备千人部队供人道援助

（法新社伦敦9日电） 在英国首相强生明天走访北大西洋公约组织（NATO）总部与波兰前，英国下令1000名军人进入整备状态，一旦俄罗斯入侵乌克兰引发人道危机，将提供相关支援。

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强生（Boris Johnson）将亲赴布鲁塞尔和波兰首都华沙，强调坚守北约原则的必要性，并对俄国在乌克兰边境集结大军一事，讨论英国所能提供的军援方式。

强生此行是国际外交行动的一环，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）本周稍早会晤俄罗总统蒲亭（Vladimir Putin）；美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）下周则将在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）与美国盟邦和伙伴面对面会谈。

此外，英国外交和国防大臣本周也将赴莫斯科，会见俄罗斯外长和防长。

强生在声明中说：「英国对欧洲安全的承诺坚定不移…作为一个联盟，我们必须划清底线，明确指出我们不能妥协的原则。」

英国7日表示，继去年派遣100人部队赴波兰与白俄罗斯边界协助解决移民危机后，将再增派350人至波兰。

强生办公室说，强生与北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）将讨论英国能够提供何种援助以增强北约防御力，包括将其在爱沙尼亚的驻军人数增加一倍，增派英国皇家空军（RAF）战机至南欧，以及派遣特伦特号巡逻舰（Trent patrol vessel）和45型驱逐舰（Type 45 destroyer）赴东地中海等。（译者：纪锦玲）

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