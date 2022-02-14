俄乌情势紧张 亚股重挫日股跌逾2%

（法新社香港14日电） 西方国家外交斡旋阻止俄罗斯和乌克兰之间爆发战争似乎失利，美国警告俄罗斯恐在近日内攻打乌克兰，亚洲股市今天闻讯重挫，其中日股重挫逾2%。

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俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）拒绝美国总统拜登（Joe Biden）和其他领袖要求缓和紧张情势的呼吁后，西方国家准备因应东欧地区可能爆发的冲突，纽约股市和欧洲股市11日双双重挫。

今天的亚股也随着欧美股市前一个交易日的颓势挫跌。

各国政府纷纷通知侨民撤离乌克兰，美国国安顾问苏利文（Jake Sullivan）上周警告，俄罗斯随时可能入侵乌克兰，恐怕会以「大量的飞弹和炸弹攻击」揭开序幕。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）准备前往基辅和莫斯科，居中斡旋，以避免这场危机爆发。萧兹要求莫斯科当局即刻释出「减缓紧张情势的讯号」。

俄乌战争一触即发，加上最新数据显示美国1月通膨超乎预估来到7.5%，引发市场投资人不安，也升高对美国联邦准备理事会的压力，恐迫使联准会升息幅度超乎预估。

新加坡银行（Bank of Singapore）分析师艾里李（Eli Lee，音译）表示，今年以来的市场震荡走势恐将持续下去。

「在军事行动的情节下，我们可能会看到石油和天然气价格飙涨，加剧短期通膨问题，导致各金融市场进入避险模式。这可能会对风险资产带来波动，资金涌进日圆、美元和黄金等避险资产。」

日股日经指数今天收跌2.2%，来到27079.59点，港股恒生指数收跌1.4%，来到24556.57点，上海综合股价指数收跌1.0%，来到3428.88点。

至于亚洲其他股市，孟买股市跌幅超过2%，首尔、雅加达、威灵顿和台北股市跌幅都超1%。新加坡和曼谷股市也下挫，雪梨和马尼拉股市则逆势上扬。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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