俄乌情势紧张 德防长：俄国不能命令北约

（法新社立陶宛卢克拉19日电） 俄罗斯与西方国家的关系因乌克兰情势而益发紧张，德国国防部长兰布雷特今天出访立陶宛时表示，俄罗斯不能在区域安全问题上向北约发号施令。

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立陶宛之行是兰布雷特（Christine Lambrecht）出任德国防长后首度海外访问，她会探视驻扎在立国的北大西洋公约组织（NATO）成员国部队。

她这次来访，正值俄罗斯在乌克兰边界附近集结数以万计军人，立陶宛以及另2个波罗的海国家爱沙尼亚和拉脱维亚也对区域安全感到担忧。

兰布雷特告诉记者：「我们必须透过外交和可信的威慑，来解决我们现在所处的紧张局势。」

她在立陶宛的卢克拉（Rukla）军事基地说：「我们必须彼此展开对话，这意味讨论俄罗斯提出的提案。这是正确且重要的。」

「但不能由俄国指示我们的北约伙伴如何定位自己（的立场）。」

俄国17日公布要求清单，向北约和美国寻求安全保证，并希望限制北约对乌克兰和前苏联国家的影响力。

莫斯科呼吁北约不得接受任何新成员加入该组织，也不能在前苏联国家建立新的军事基地。

兰布雷特此行拜会立陶宛防长阿努绍斯卡斯（Arvydas Anusauskas）。阿努绍斯卡斯说：「俄罗斯在加里宁格勒（Kaliningrad）地区动员的部队，规模比我们部署在卢克拉的一营兵力大上10倍。」

他告诉记者：「在这种情况下，根本不可能执行俄罗斯的要求，因为这些要求削弱我们国家的安全。我认为这些提议须被拒绝。」

大约有550名德国军队驻扎在卢克拉军事基地，这个多国部队营区由德国指挥。

俄罗斯2014年并吞克里米亚，并帮助乌克兰分离主义分子控制乌国东部部分地区后，类似部队也在2017年被派往其他波罗的海国家和波兰，以吓阻俄国。

© 2021 AFP