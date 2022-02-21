俄乌情势紧绷 美媒：情报指俄军奉命进攻乌克兰

（法新社华盛顿20日电） 美国媒体今天援引匿名消息人士的话报导，美国上周接获情报，指俄罗斯军方已奉命继续推动向乌克兰进攻。

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报导说，相关情报给了美国总统拜登信心在18日表示，他「深信」俄罗斯总统蒲亭已决定入侵乌克兰。

「华盛顿邮报」与哥伦比亚广播公司（CBS）、「纽约时报」及美国有线电视新闻网（CNN）等多家美国媒体纷纷做出上述报导，但白宫、五角大厦和国务院皆未向法新社记者证实，美方是否接获俄军奉命继续进攻乌克兰的情报。

华邮报导：「因事涉敏感要求匿名的多名消息人士表示，让拜登有信心做出断言的美国情报，来自一个对俄国部属下达展开全面攻击的命令。」

CNN援引一名匿名消息人士的话说，目前「尚未观察到」可能指向俄罗斯即将入侵乌克兰的其他迹象。这名消息人士也警告，俄方这项攻击命令仍有可能撤回，或这些情报也可能是用来误导西方。

据美国和西方盟邦估计，最近几周，俄罗斯在乌克兰边境附近集结超过15万大军。

一名不愿透露姓名的美国官员18日对记者说：「（陈兵俄乌边境的俄军部队）有40%到50%已就攻击位置。他们已在过去48小时展开战术集结。」

莫斯科否认有进军乌克兰的计画，但正在寻求西方保证乌克兰永远不会加入北大西洋公约组织（NATO），并要求将派驻东欧的部队撤回，但遭西方拒绝。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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