俄乌战争冲击 MidCat天然气线有望败部复活

（法新社马德里11日电） 自从俄罗斯入侵乌克兰以来，西班牙再次呼吁在该国和法国间兴建名为MidCat的大型天然气管线，让欧洲不再依赖俄罗斯能源。

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● MidCat是什么？

这条全长190公里的法国南部到加泰隆尼亚的Midi-Catalonia（MidCat）管线最初于2003年开始研议，将把天然气穿越庇里牛斯山（Pyrenees），从巴塞隆纳北部的奥斯塔尔里奇（Hostalric）输送到法国南部的巴尔拜拉（Barbaira）。

MidCat管线的目的是将天然气从阿尔及利亚透过西班牙输送到欧盟其他地区。目前只有两条小型天然气管线连接着西班牙和法国。

但经过几年的工作，这个计画在2019年放弃，原因是两国能源监管机构都质疑其对环境影响和获利能力，因而拒绝这个项目。

● 为什么要重新开始？

自从俄罗斯2月入侵乌克兰以来，欧盟一直誓言要终结对俄罗斯天然气的依赖。俄罗斯目前供应欧盟近40%的天然气需求。

透过过海运和管线从阿尔及利亚送达西班牙的天然气，可以透过过MidCat输送到欧洲其他地区。

欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）6日在巴塞隆纳表示，MidCat管线对于欧盟减少依赖化石燃料和「终结克里姆林宫的勒索」非常重要。

● 有什么障碍？

MidCat管线面临几个障碍，首先是2018年估计为4亿4000万欧元（4亿6000万美元）的巨额造价；另外，也需要3到4年才能兴建完成。

法国驻西班牙大使卡萨（Jean-Michel Casa）3月接受巴塞隆纳「先锋报」（La Vanguardia）访问时说，「不能把MidCat当作短期解决方案」。

● 有哪些支持？

尽管MidCat的实用性存在争议，但仍获得大量支持，尤其在西班牙，当局正敦促欧盟宣布这个项目符合「公众利益」。

到目前为止，法国一直抱持较保留态度，但马德里说，这种立场正在改变。

西班牙生态转型部长黎贝拉（Teresa Ribera）表示，MidCat带来了一种新的「风险和机会认知」。她说，巴黎「已经理解」Midcat「必须」建造。

© 2022 AFP