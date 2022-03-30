俄乌战争和能源飙涨冲击 德国下修经济前景预测

（法新社法兰克福30日电） 德国政府经济顾问今天下修该国2022年经济成长预测，警告乌克兰战争和飙升的能源价格，将对这个欧洲最大经济体造成损害。

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德国经济专家委员会（German Council of Economic Expert）现在预期，德国今年国内生产毛额（GDP）只比去年成长1.8%，低于此前预测的成长4.6%。

他们在最新的报告中表示：「俄罗斯对乌克兰的侵略战争以及能源价格，正使经济前景急剧恶化。」

这些专家的预测备受总理萧兹（Olaf Scholz）政府关注，他们表示，随着能源成本和供应链中断继续推升全球各地物价，他们预计通货膨胀将在2022年达到数十年来的最高点6.1%。

这些专家预估2023年通货膨胀会回落至3.4%，而经济产量（economic output）应会出现3.6%反弹。

乌克兰冲突使得德国最终摆脱COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行并恢复成长的希望落空。

德国产业以出口为导向，特别容易受到疫情造成的供应链瓶颈和原料短缺影响，经济复苏速度已落后法国和义大利等其他欧洲主要经济体。

顾问之一特鲁格（Achim Truger）说：「供应链已因Covid-19疫情而紧绷，这场战争带来额外的压力。」

「同时，再次飙涨的天然气和石油价格，正让企业和私人消费承受重压。」

德国汽车巨头福斯（Volkswagen）和宾士（Mercedes-Benz）因少了乌克兰工厂提供的重要零件，已被迫减少部分工厂产量，而对俄罗斯的出口也已停止。

德国也比其他欧洲国家更依赖俄罗斯的石油、天然气和煤炭来维持其工业运转和家庭供暖需要。

德国55%的天然气、一半的煤炭和大约35%的石油是从俄罗斯进口。

柏林矢言在不久的将来，透过转向其他国家供应商和加速再生能源发展，来摆脱对俄罗斯能源的依赖。

不过德国一直坚拒国内外要求其抵制俄罗斯能源，担心这会对经济造成毁灭性影响。

德国经济暨能源部长哈柏克（Robert Habeck）今天稍早启动德国第一级天然气紧急计画，人们越来越担心俄罗斯可能关闭能源供应以回应西方制裁其发动战争。

哈柏克还呼吁公民和企业减少使用能源。他说：「我们所处的情况是，节省每一瓦都有帮助。」

© 2022 AFP