俄乌战争引发危机意识 加拿大强化北极防御能力

（法新社渥太华22日电） 俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家断绝与俄国在北极的合作，加拿大现正亟于强化其军方高层所谓「北约北翼」的防御能力。

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加拿大国防参谋长艾尔（Wayne Eyre）警告，该国在强化国内安全上，需「加强力道」，并「聚焦北方」。

计画不久后到北极一趟的加拿大国防部长安南德（Anita Anand）也誓言会有新的重大军费开支。

艾尔本月稍早在渥太华举行的安全会议上说：「我们关注乌克兰战事的同时，也密切留意俄罗斯在世界上其他地方的动向，而极北正是我们关切的重点地区。」

他指出，俄罗斯过去10年间「重新占领那个区域中废弃的冷战（Cold War）时期基地。我们的主权可能受到挑战，这并非不可能的事。」

加拿大本月和美国及其他北大西洋公约组织（NATO）成员国在挪威进行军事演习，内容包括轰炸机的拦截、在阿拉斯加海域进行扫雷、伞兵降落雪地等。

各国都同意北美的北极防御系统，例如冷战时期的雷达监测系统，即北方预警系统（North Warning System）需要升级，以追踪更现代化、更快速的飞机、飞弹。

安南德承诺将北方预警系统和其他大陆防御系统进行「一系列强而有力的现代化升级」，分析家评估将耗费数百亿美元，内容则包含破冰船、战舰，以及将于今年决定的88架新战机的合约。

加拿大外交部长赵美兰（Melanie Joly）21日表示，政府必须「让我们的军人有更好的装备」，并称德国为因应俄罗斯对乌克兰的侵略，投入1000亿欧元打造现代化武装部队。

© 2022 AFP