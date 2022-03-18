俄乌战争引发能源价格飙涨 欧盟紧急构思政策

（法新社巴黎18日电） 俄乌战争造成能源价格飙涨，尤其是石油，目前每桶已涨破100美元，欧洲各国正紧急构思政策以防堵能源价格通膨浪潮。

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粮食和能源价格飙涨，创下数十年高点，使得企业和消费者都在此压力下陷入艰困，这使各国政府构思，有何措施可应对，以减轻痛苦。

有若干欧洲联盟会员国呼吁，在战事继疫情之后持续造成财政冲击的情况下，应有共同应对之道。因此本月初欧盟执行委员会表示，可能会继续暂停实施严控预算的规定，直到明年。

欧洲燃料税最高的瑞典14日宣布，暂时调降柴油与汽油税至每公升1.3瑞典克朗（新台币3.9元），这是15亿美元（新台币425亿元）整体应对措施的一环。

在此同时，比利时和荷兰选择调降天然气、电力和燃料油等燃料的增值税，并调降燃料税来降低汽油价格。

比利时消费者60公升汽车油箱加满，将省下约10欧元（新台币314元）；荷兰家庭1月到6月的能源支出也将减少约140欧元。

在比利时，直至9月为止，最贫困家庭将能因社会福利能源价格（social tariff）而受惠。

波兰政府已经延长在俄乌战争爆发前实施的一系列抗通膨措施。波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）上周末表示：「这是对抗（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）的代价。」

© 2022 AFP