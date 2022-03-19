俄乌战争引发能源价格飙涨 欧盟紧急构思政策

亚森罗苹片场遇劫案 7歹徒遭起诉（中央社法国南泰尔18日法新电）法国检察官今天表示，一群歹徒在光天化日下闯入Netflix热门影集「亚森罗苹」（Lupin）片场，抢劫价值约30万欧元（新台币942万元）的设备，现已起诉7名年轻嫌犯。

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剧组和男主角欧马希（Omar Sy）2月下旬在巴黎近郊南泰尔（Nanterre）毕卡索（Pablo-Picasso）区拍片时，遭约20名歹徒攻击，对方投掷烟火后抢走贵重的设备，所幸无人受伤。

检察官表示，歹徒年龄介于13到21岁之间，依持械抢劫罪名遭到起诉。

消息人士向法新社透露，警方认识这些年轻人，在搜查时已寻回部分被盗器材。现有3名歹徒遭拘留，另4人受到司法监督，警方仍在搜捕其他在逃共犯。

「亚森罗苹」讲述主角亚森迪欧（Assane Diop）从经典文学「怪盗亚森罗苹」故事获得启发，决定为父亲25年前遭诬陷一事，展开一系列复仇行动，并为社会不公不义发声。

全剧以法国名作家莫里斯．卢布朗（Maurice Leblanc）笔下的经典人物「怪盗亚森罗苹」为灵感，并以现代的巴黎为背景，将经典小说带入现代故事，结合犯罪推理、黑色幽默，去年初上线后，在世界各地引发热烈回响。

© 2022 AFP