俄乌战争效应 IMF预料下修全球经济成长预测

（法新社华盛顿10日电） 国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）今天表示，IMF预期将调降全球经济成长预测，主要是俄罗斯入侵乌克兰导致经济受损。

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乔治艾娃告诉媒体：「大家都看到（战争）可怕的伤亡，人命被夺，民众受苦，难民大幅增加；除此之外，经济方面也蒙受重大损失。」

她表示，除了乌克兰的损失，西方国家对莫斯科的制裁也会造成俄罗斯经济「剧烈紧缩」。

乔治艾娃说，因卢布大幅贬值，民众购买力下降，俄国正「步入严重经济衰退」。又说，债务违约不再是「遥不可能的事」。

国际货币基金于1月间因COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异株Omicron疫情的负面冲击，才将2022年全球经济成长预测调降至4.4%；2021年全球经济成长为5.9%。

她说，IMF预定下月公布最新「世界经济展望」（World Economic Outlook）报告，内容将包括「我们对成长预测的下修」。

乔治艾娃说明，战争与制裁，包括美国禁止俄国石油进口，都对全球经济产生效应，导致能源成本飙涨，以及诸如小麦、肥料、金属等主要商品价格上扬。

她表示，如此一来，已经飙升的通膨会再度往上推高，「引发全世界许多地方的严重关切」。

乔治艾娃说：「我们历经了疫情危机，但目前我们甚至处于更令人震惊的处境，不可思议的事居然发生了：欧洲正在战争。」（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP