俄乌战争爆发以来 超过500万人逃离乌克兰

（法新社日内瓦15日电） 联合国今天的数据显示，自俄军入侵乌克兰以来，已有超过500万人逃离乌国，这是欧洲自二次世界大战以来扩大速度最快的难民危机。

广告 继续浏览后续

联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）表示，自2月24日以来，已有479万6245名乌克兰人离开乌国。

联合国国际移民组织（IOM）则称，乌克兰境内有将近21万5000名第三国国民也已逃往邻国。

UNHCR今天公布的数据，较14日增加了5万9774人。

超过270万乌克兰难民，相当于战争开始以来离开乌国难民每10人中有近6人，已逃往波兰。超过72万5000人逃到罗马尼亚。

UNHCR的数据显示，2月分有将近64万5000名乌克兰人逃离，3月分有近340万人逃离，而本月迄今已超过76万人逃离。

妇女和儿童占逃离者的90%，年龄18岁至60岁可被徵召入伍的男性，不能离开。

近2/3乌克兰儿童被迫离开家园，包括仍滞留国内儿童。

逃离乌克兰的近21万5000名第三国国民，这些人既非乌克兰公民，也非他们所进入国家的公民，主要是学生和外籍移工。

除了难民，IOM估计有710万人离开家园，但仍待在乌克兰境内。

俄罗斯入侵前，乌克兰政府控制地区人口为3700万，不包括被俄国并吞的克里米亚（Crimea）和乌东亲俄分离势力控制地区。

© 2022 AFP