俄乌战事影响 瑞典芬兰向北约靠拢

（法新社斯德哥尔摩1日电） 芬兰与瑞典一向奉行军事不结盟政策，但俄罗斯入侵乌克兰颠覆了两国现状，对加入北约掀起「历史性」高涨的支持声浪，也破例出口武器，并无视莫斯科当局的要求。

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分析人士指出，斯德哥尔摩和赫尔辛基当局目前虽已排除申请加入北大西洋公约组织（NATO）军事联盟，但两国从未如此接近采取此举。

瑞典非政府组织「社会与国防」（Society and Defence）分析人员卡兰德（Zebulon Carlander）说：「目前凡事都有可能，北约各国释出的讯号是，可以在很短的时间内处理成员资格的申请程序。」

他向法新社表示，他认为这很大程度上取决于斯德哥尔摩和赫尔辛基当局的决定。

瑞典和芬兰并未和北约正式结盟，不过两国从1990年代中期以来曾为北约伙伴，但冷战结束时终结了两国的中立立场。

由于克里姆林宫在安全方面主要不满的便是北约东扩，因此这两国若加入北约，会进一步升高俄罗斯和西方国家间的紧张情势。

俄国外交部2月25日警告，瑞典和芬兰若加入北约，会面临「非常严重的军事和政治后果」。

不过赫尔辛基当局对此不以为然，称俄方放话警告已不是新鲜事。

© 2022 AFP