俄乌战事致油价飙升 美国向委内瑞拉寻求纾解

（法新社华盛顿7日电） 白宫今天表示，美国代表团上周末与委内瑞拉政府进行会谈，探讨的内容包括能源供应这一块，这是因为美方正设法减少自俄罗斯进口石油。 在俄罗斯侵略乌克兰，美国试图孤立俄国之际，多家美国媒体报导，委内瑞拉不止总统马杜洛（Nicolas Maduro）领导的政府官员与美方见面，连委国反对派也称见了飞到该国首都卡拉卡斯（Caracas）的美国高阶代表团。

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马杜洛领导的政府于2019年与美国断绝关系，而他是这次俄罗斯入侵乌克兰后，仍表达对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）「大力支持」的少数几个国际人士之一。 白宫发言人莎琪（Jen Psaki）告诉记者说：「有关前往委内瑞拉的此行，政府官员是要讨论一系列的议题，其中当然也包括能源、能源安全等。」 马杜洛今天在电视上露脸时，证实了与美国代表会面的消息，并称那是「彼此尊重、带着亲切，并具外交意义的」，但他并未详述涉及的议题。 他说：「我们在总统府会面，我们谈了快两小时。」 他接着说：「对我来说，能（和美方）面对面谈论委内瑞拉利益最大化的相关议题，是很重要的。」

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