俄乌战云密布 美：未见明显降温迹象

（法新社华盛顿14日电） 俄罗斯大军压境，西方列强担心俄国即将入侵前苏联加盟国乌克兰，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）说，美方没有看到俄乌边境出现明显的降温迹象。

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普莱斯说：「我们相信外交仍是可行之道。我们认为，仍有机会透过对话和外交解决危机。」

美国今天称中国在俄乌情势紧绷之际保持沉默，令人「深感震惊」。

五角大楼发言人柯比（John Kirby）对记者说：「如果你愿意那样说的话，他们以沉默支持俄罗斯的作法令人深感震惊，坦白说，这会让欧洲安全局势更加不稳定。」

柯比说，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）计划明天前往欧洲举行危机会谈。

他说，奥斯汀将在布鲁塞尔的北大西洋公约组织（NATO）总部召开会议，并造访波兰和立陶宛。美国计划在波兰增派3000名美军。

柯比说，奥斯汀将在布鲁塞尔与会晤盟邦防长和北约领袖，讨论俄罗斯在乌克兰边境集结大军一事。

奥斯汀稍后将赴波兰会见波兰总统与国防部长，并前往波维兹空军基地（Powidz Air Base）视察美国和波兰军队，接着在立陶宛会晤立国领袖，并与立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚国防部长举行会谈。

柯比表示，华府并不认为俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）已就是否入侵乌克兰做出「最终决定」，但他「可能会在几乎或完全没有警告的情况下采取行动」。

柯比说：「我们仍不认为（蒲亭）已做出一些最终决定。」

他说：「随时都有可能展开军事行动。他完全有可能在几乎或完全没有任何警告的情况下采取行动。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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