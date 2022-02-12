俄乌紧张升温 拜登将与蒲亭通话

（法新社华盛顿12日电） 美国先前警告，俄罗斯可能在几天内入侵乌克兰。美国总统拜登将在12日与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通话。

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美国11日戏剧性对乌克兰紧张局势提出警告，称俄罗斯随时可能入侵乌克兰，可能会在几天内发动空袭，示警「这些攻击显然能杀死平民，不论其国籍」，呼吁美国公民在48小时内尽速离开乌克兰。

白宫国安顾问苏利文（Jake Sullivan）在华府告诉记者，目前集结在乌克兰边境的超过10万俄罗斯大军，可能在任何时间点发动入侵行动。

苏利文也否决蒲亭基于中俄关系，绝不会在北京冬奥期间发动攻击的猜想，称进攻可能在20日冬奥闭幕前发生。

苏利文发言之前，美国总统拜登和6名欧洲领导人、北大西洋公约组织（NATO）及欧洲联盟（EU）领袖举行会谈，商讨冷战结束以来最严重的西方与俄罗斯危机。

一名美国官员表示，拜登将在12日与蒲亭会谈。法国政府则说，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）也会在12日致电蒲亭。

苏利文多次警告，俄罗斯可能面临西方严厉制裁，并称蒲亭想使其撤出东欧的北约，目前「比最近记忆中的任何时候都更有凝聚力、更目标明确，也更有动力」。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）的发言人在美国与欧洲领袖的团体电话会议结束后表示，各方「目标是要避免欧洲爆发战争」，但若莫斯科不让步，「盟军决心联合对俄罗斯采取迅速的严厉制裁。」

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）说，制裁对象将为金融和能源部门。

俄国的海上武力，以及从全俄国集结的部队目前已经包围乌克兰的南部、东部及北部。

克里姆林宫表示，俄国目标是让北约同意永远不让乌克兰加入北约，同时从已经结盟的东欧国家撤退，实质上要让欧洲重回冷战时期的势力划分。美国和其欧洲盟友则否决俄国请求，坚称北约对俄国不会构成威胁。

© 2022 AFP