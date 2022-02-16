俄乌紧张局势舒缓 亚股收高

（法新社香港16日电） 亚洲股市今天反弹收高，主要因俄罗斯表示，在乌克兰边界的部分军队已开始撤离，市场期盼莫斯科不会侵略乌克兰，俄乌紧张情势出现缓解迹象。

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俄方说法虽尚未获证实，但让市场投资人大大松了一口气。西方强权连日警告，俄国即将在近期入侵乌克兰后，市场原本日益忧心东欧爆发冲突。

这项消息也有助于投资人将美国生产者物价再度超乎预估的数据搁置一旁。部分专家警告，生产者物价飙涨恐意味着消费者物价即将出现大幅攀升。

美国国安顾问11日表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）可能在任一天对乌克兰发动攻击，引发股市连番下挫。

但在俄罗斯国防部表示，近几周来在乌克兰集结的10万多名大军已开始撤离，返回基地后，市场士气大振。

蒲亭和到访的德国总理萧兹（Olaf Scholz）进行长达3个小时的会谈后举行记者会时证实，部分军队已撤回，并表示他愿意寻求外交途径解决这场危机，还说他「当然」不想要发生战争。

蒲亭说，他希望西方领袖倾听他对北大西洋公约组织（NATO）向俄罗斯边界扩张以及乌克兰加入北约的疑虑。

莫斯科当局16日也宣布，军事演习结束后，军队也将离开克里米亚。

美国总统拜登（Joe Biden）表示，华府愿意循「外交途径」解决，但他也警告，俄军「仍部署在威胁的位置」。

政治领袖对于俄方说法抱持警戒态度，投资人则乐见这项正面的发展。

连跌3天的华尔街股市三大指数昨天反弹走高，亚股今天接棒上扬。

日股日经225指数收盘强弹2.2%，来到27460.40点。港股恒生指数收涨1.5%，来到24718.90点。上海综合股价指数收涨0.6%，来到3465.83点。

至于亚洲其他股市，首尔和马尼拉股市劲扬近2%，雪梨、威灵顿和台北股市则上涨超过1%。新加坡和雅加达股市皆上扬。

© 2022 AFP