俄乌紧绷 日相岸田将与乌克兰总统通电话

（法新社东京15日电） 政府消息人士透露，日相岸田文雄今晚将与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）通电话，表达日本对俄乌危机的严正关注。

广告 继续浏览后续

目前各方仍持续穿梭斡旋，除岸田预定今晚与泽伦斯基通话外，德国总理萧兹（Olaf Scholz）当地时间14日到基辅与泽伦斯基会谈后，15日将再转往莫斯科；而在俄方释出外交之窗仍开的信息后，和平解决的外交努力正在加强。

岸田文雄预计今天晚间将与伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）进行电话会谈，预料伦斯基将说明当地最新情况与未来情势，岸田则将寻求乌克兰政府协助撤侨。

此外，预料两人也将针对若俄罗斯进攻乌克兰时，将采取的制裁措施等议题交换意见。

岸田今天在与内阁及执政的自民党成员开会后表示，日本严重关切俄乌局势，「会持续保持高度警戒，并与七大工业国集团（G7）伙伴密切合作，以让局势稳定。」

G7财长昨天发表联合声明警告，俄国一旦入侵乌克兰，将面临极严厉制裁。

日本外相林芳正今天也强调，日本支持乌克兰的主权与领土完整，但未详细说明可能端出哪些制裁。

© 2022 AFP