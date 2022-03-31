俄乌谈判后战火仍未歇 传俄军将领失去蒲亭的信任

（法新社基辅30日电） 俄罗斯昨天承诺缩减攻击乌克兰的力道，但今天战事仍然激烈。此外，美国情报指称俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）发现自己被军方误导，大发雷霆。

广告 继续浏览后续

俄罗斯与乌克兰双方代表昨天在土耳其伊斯坦堡谈判，外界原本期待这次对话能带来相对和平，但一连串战役爆发，包括俄军轰炸平民区、乌克兰战士持续推进，双方迈向和平的希望破灭。 联合国估计逃离乌克兰的难民人数已突破400万人，几乎是乌克兰原本总人口的1/10，而目前并无迹象显示俄罗斯有意履行昨天在俄乌谈判时许下的承诺，缩减在首都基辅和北部大城切尔尼戈夫（Chernihiv）的战事规模。 法新社记者也频频听到来自基辅西北方战略要地伊尔平（Irpin）的爆炸声。 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）在一场演说中表示，「我们谁也不信」。他矢言，乌克兰人会持续「为我们每一寸领土而战」。 俄军在南部城市马立波（Mariupol）狂轰滥炸，许多平民困在当地，在俄国国防部宣布接受乌克兰所提计画、开启临时人道走廊供平民撤离后，其中一些人至少有了希望。俄国国防部表示，马立波自31日上午10时（台湾时间下午3时）停火。

俄军持续攻击人口稠密地区，联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）今天在联合国人权理事会（UNHRC）会议上表示，无差别攻击可能构成战争罪，不见容于国际人道法。 俄军2月24日大举进攻乌克兰，乌军在欧美武器支援下，不仅让俄方死伤惨重，还摧毁大批俄国战车、战机。 俄国在交战同时也受到西方前所未有的严厉制裁，导致俄国货币卢布贬值，高科技产品进口受阻，菁英阶级也受到制裁。 美国官员今天说，蒲亭得知自己被蒙蔽，怒不可遏。白宫联络室主任贝丁菲尔德（Kate Bedingfield）引用美国情资说，蒲亭「觉得被俄国军方误导」。 一名匿名美国官员形容蒲亭与军方「关系持续紧绷」，蒲亭如今已「不再信任」手下将领。

在伊斯坦堡举行的俄乌谈判中，俄国官员在有关乌克兰「中立及非核立场」谈判出现进展的情况下，承诺「大幅」缩减攻击规模。俄乌双方原本都说这场会谈有进展，但俄国今天淡化了谈判有所突破的希望。

法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）也不太乐观，他说「战争继续在打」。英国首相强生（Boris Johnson）表示，西方国家应维持制裁措施，直到俄军全部撤离乌克兰，不剩「一兵一卒」。

英美领袖都谈到要提供乌克兰更多支援；贝丁菲尔德表示，美方的援助可能包含在黑海打击俄舰的「反舰能力」。

俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）今天访问中国时，希望争取北京的支持；他本周还将造访印度。印度先前不顾来自美方的压力，在联合国表决一项谴责俄国侵略乌克兰的决议文时弃权，并持续采购俄国石油。 德国和奥地利曾担心，若不依俄罗斯要求以卢布付帐，俄方就会切断天然气供应。但蒲亭今天告诉德国总理萧兹（Olaf Scholz），可继续以欧元付款。

此外，欧盟成员国斯洛伐克宣布，将依据情报机关提供的资讯，驱逐35名俄国外交官。 法新社记者在距离俄国边界仅30公里的乌克兰小镇托斯提耶纳（Trostyanets），看到茫然的居民在乌克兰军人探查俄军弃置的车辆时步出家门。在自家地下室躲了一个月的巴夫洛（Pavlo）说：「镇上什么吃的都不剩了，没水也没电。」

在距离基辅不远的伊尔平，官员说，他们在街上收拾死者遗体，而俄军还在炮轰当地。市长马库辛（Oleksandr Markushyn）表示，自开战以来，伊尔平至少死了200人。 在乌克兰第2大城哈尔科夫（Kharkiv）东郊，法新社记者在乌军抢回一条公路的控制权后，亲眼看到12具俄军士兵遗体散落在田间和房屋内。

© 2022 AFP