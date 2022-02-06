俄乌边境持续紧张 美官员：俄军力已集结7成

（法新社华盛顿5日电） 两名美国官员今天说，俄罗斯已部署约7成全面入侵乌克兰所需战力，且将派出更多营战术群到乌俄边界。

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这两名因事涉敏感不愿具名的官员说，截至昨天，过去两周来，部署到乌克兰边界地区的营战术群（battalion tactical group, BTG）已从60个增至83个，还有14个在运送中。

至于俄罗斯入侵的时间点，官员说，当地地面预计将在2月15日前后达到结冰高峰，让俄罗斯军事部队得以进行越野机械运输。这种情况可能将持续到3月底。

俄罗斯在乌克兰边界附近集结逾10万大军，声称不打算入侵，但表示如果他们提出的安全要求未能达成，将采取军事行动，但未说明细节。​这两名美国官员说，如果俄罗斯要入侵乌克兰首都基辅，可在几天内完成。

其中一名官员说，全面入侵将造成惨重伤亡。根据美方估计，乌克兰可能将有5000到2万5000名军人阵亡；俄军死亡人数将介于3000到1万人；平民伤亡人数估计将达2万5000人到5万人。

华府认为，全面入侵也会促使欧洲数以百万计难民和国内流离失所者大规模迁徙。（译者：张晓雯/核稿：卢映孜）

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