俄乌边界情势紧绷 NATO外长7日开会讨论

（法新社布鲁塞尔4日电） 俄罗斯对北大西洋公约组织（NATO）提出多项要求后，北约表示，成员国外长7日将召开紧急视讯会议，来讨论俄国在乌克兰周边集结兵力的状况。

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近几个月来，俄国在边界集结约10万兵力，西方国家示警克里姆林宫可能计划全面侵略邻国乌克兰，紧张情势升温。

在俄国向华府与北约提出一连串要求后，美国与北约高层官员预计下周与俄罗斯举行会谈。

克里姆林宫坚持北约永远不该让前苏联国家乌克兰加入，并应后撤靠近俄国边界的北约部队。

但西方拒绝俄国要求，认为莫斯科此举是企图主宰独立伙伴的未来，同时威胁莫斯科若对乌克兰发动新的侵略，将面临「严重代价」。

美国总统拜登的政府试图安抚欧洲盟友，表示华府会与欧洲同步行动，不会寻求达成一份欧洲未参与但会受影响的冷战式协议。

北大西洋公约组织－俄罗斯委员会（NATO-Russia Council）上次开会是在2019年，由于双边极度互不信任，关系已然冻结。北约坚称它不排斥对话，且曾指控俄国断然拒绝举行新会谈的邀约。

俄国2014年占领属于乌克兰的克里米亚半岛（Crimea），并被控煽动乌克兰东部的分离主义冲突。乌东的血腥冲突已导致逾1万3000人死亡。

© 2022 AFP