俄乌边界战云密布 自由欧洲电台试图打破俄宣传之墙

（法新社布拉格29日电） 自由欧洲电台／自由电台（RFE/RL）欧洲区域主任苏柯斯基告诉法新社，俄罗斯军队正在乌克兰边界集结，美国资助的自由欧洲电台／自由电台正试图打破「俄国宣传之墙」。

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总台设于捷克布拉格的自由欧洲电台／自由电台创立于1950年，是个反共媒体，对苏联集团各国播送节目，并在将近40年后协助推翻了一些共产主义极权政权。

直到现今，这家电台仍以俄语、白俄罗斯语和乌克兰语等27种语言，向23个国家播送广播节目，其中许多国家的媒体自由受到严格限制。

苏柯斯基（Kiryl Sukhotski）指出，自由欧洲电台／自由电台派驻乌克兰的记者有200多名，在对乌克兰边界战云密布的新闻报导中，扮演重要角色。

苏柯斯基受访时说：「我们的角色是对受众提供有关冲突双方的客观公正资讯。我们是一家代理电台，不会选边站，我们正在穿透俄罗斯的宣传之墙。」

西方国家一再指控俄国散布不实讯息，来合理化自己的作为；但另一方面俄国则表示，西方对这场危机的观点有所扭曲。

英国报导指控俄国，企图在乌克兰扶植亲俄领袖，近来俄国外交部痛斥这是「一派胡言」，蓄意「挑衅」。

在俄国2014年吞并克里米亚半岛（Crimea）以及亲俄叛军占领乌克兰东部后，目标受众有3700万人的自由欧洲电台／自由电台即加强对此地区的播送活动。

© 2022 AFP