俄乌边界气氛紧张 蒲亭首度暗示可能爆冲突

（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天警告，俄国准备采取「军事-技术措施」，来回应西方就乌克兰冲突的「不友善」行为。他的措辞变得比之前更加严厉。

广告 继续浏览后续

几个星期以来，蒲亭持续指控美国和华府领导的北大西洋公约组织（NATO）军事联盟，在俄国边界挑起紧张气氛，但今天的评论是他第一次暗示可能爆发冲突。

蒲亭在国防部会议上表示，万一西方维持明显具有挑衅意味的立场，「我们将采取适当的军事-技术报复措施」。

蒲亭表示，俄国「将强硬回应不友善的作法」，他希望「强调我们绝对有权利这么做」。

美国自11月中旬开始示警，俄国可能在规划对前苏联邻国乌克兰发动大规模攻击。美国已警告蒲亭若这么做，将面临空前制裁。

西方国家指控俄国在毗邻乌克兰东部的边境地区，集结了大约10万兵力。乌克兰政府自2014年起一直在对抗东部的亲俄分离主义分子。

俄国否认密谋进犯，并要求美国与北约就俄国安全提供法律保证，还要北约停止向东扩张。

俄国上周把他们的要求交给美国与北约，表示北约不该再接受新成员，或是在前苏联国家建立军事基地。

但蒲亭今天警告，即使华府提供安全保证，他也不会相信。

蒲亭说，「我们需要有法律约束力的长期保证」，但「我们无法相信」这些保证，因为「美国很轻易就会退出他们基于某些理由不再感兴趣的所有国际条约」。

© 2021 AFP