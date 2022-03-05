俄乌酣战 布林肯预期乌克兰人苦难恐更恶化

（法新社布鲁塞尔4日电） 俄罗斯入侵乌克兰战事正酣，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天说，乌克兰人的苦难恐怕还会恶化，但他也为西方国家以制裁为主、仅提供有限军援的做法辩护。

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美国和欧洲盟友在协助乌克兰抵抗俄国入侵上，面临愈来愈大的压力，尤其北大西洋公约组织（NATO）。布林肯表示，西方世界到目前对俄罗斯采取的行动，惩罚性效果才正要开始。

他也说，在布鲁塞尔的北约和欧盟总部开了一整天会议，焦点都在提供更多军事支援、更多制裁措施和更多人道援助给乌克兰。

他对记者说：「很不幸的预期是，我们现在看到的苦难，在好转前怕是要先变得更糟。」

外界要求北约在乌克兰上空实施禁航区以阻止俄军战机、轰炸机和直升机飞入乌国领空的呼声愈来愈高，但北约今天稍早已拒绝。

美国和欧洲国家积极供应反装甲火箭和可携式「刺针」飞弹给乌克兰军队，这些武器可击落直升机和速度较慢的飞机，但美欧都拒绝派遣战机协助乌克兰空军反击俄军。

布林肯在组织全球反制俄罗斯的行动上扮演要角，他认为，实施禁航区势必会导致冲突扩大。

他说：「要实施禁航区的唯一方法，就是派遣北约飞机进入乌克兰空域，并击落俄机。这会导致战争全面爆发。」

© 2022 AFP