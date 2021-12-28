俄人权团体「纪念」是否关闭 最高法院将裁决

（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯最高法院今天将考量检方所请，决定是否关闭俄国最着名的人权团体「纪念」（Memorial）。

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「纪念」致力记录史达林整肃时期与当代的政治迫害历史，是1989年苏联异议人士所创立，创办人包括诺贝尔和平奖得主沙卡洛夫（Andrei Sakharov）。如今该组织认为，它在这周结束前可能遭关闭，成为压迫下的牺牲者。

今年以来，俄国当局采取行动瓦解政坛反对势力，并压制独立媒体和人权团体。

检方表示，「纪念」的核心架构「纪念国际」（Memorial International）违反作为「外国代理人」（foreign agent）的规定，未依法在所有出版品中作标识，包括在社群媒体上的贴文。

这项承载史达林时代遗绪的法律，把接受外国资金的团体贴上标签，视其行为违反俄国利益。

「纪念」的律师和多位创办人均否认严重违法，说其内容都适切地作了标识，仅一些数量微不足道的文件可能遗漏。

今天审理的是「纪念」两件遭指控的案件之一，由于「纪念国际」被登记为外国机构，本案将由最高法院审理。裁决结果不得在俄国法院上诉。

检方同时要求法院关闭「纪念」的「人权中心」（Human Rights Centre），指控它除了违反「外国代理人」相关法规外，也纵容「恐怖主义和极端主义」。莫斯科一家法院29日将为该案重新进行聆讯。

另外，俄罗斯西北部城市彼楚沙夫（Petrozavodsk）的法庭，27日对「纪念」在西北部卡瑞里亚（Karelia）的负责人德米特里耶夫（Yury Dmitriyev）涉性犯罪等案件加重刑期，总共判处15年徒刑。

德米特里耶夫的支持者表示，他是因为调查工作而受罚。德米特里耶夫曾耗费数十年的时间，找寻并挖掘在前苏联史达林（Joseph Stalin）统治时期死亡者的万人冢。

© 2021 AFP