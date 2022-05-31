俄企Gazprom停止对荷兰供应天然气

（法新社莫斯科31日电） 俄罗斯天然气业巨擘俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）今天宣布，由于荷兰能源企业GasTerra拒绝以俄国货币卢布进行支付，它已经停止对荷兰供应天然气。

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俄罗斯天然气工业公司在声明中表示：「由于未收到卢布付款，我方已经完全停止对GasTerra供应天然气。」

俄罗斯侵略乌克兰后，西方对俄国中央银行实施金融制裁。莫斯科为了规避制裁，于是要求来自欧洲联盟（EU）成员国等「不友善国家」的天然气买家必须以卢布付款。

俄罗斯天然气工业公司表示，尽管它已通知GasTerra，4月1日起供应的天然气需以卢布支付，但截止本月30日，它仍未收到4月供气的付款。

部分国有的GasTerra昨天表示，它为了不违反欧盟制裁规定，「决定不遵从俄罗斯天然气工业公司单方面的支付要求」，因此已预期供气会被切断。

GasTerra还说，这意味从现在到10月，荷兰不会收到俄罗斯供应20亿立方公尺天然气，但它已「预期如此，并已从其他地方采购天然气」。

根据荷兰政府说法，荷兰的天然气需求约15%仰赖俄罗斯天然气供应，相当于每年约60亿立方公尺。

尽管荷兰的依赖比例低于欧盟国家平均的40%，但跟其他欧洲国家一样，荷兰仍为了降低对俄罗斯能源的依赖而措手不及。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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