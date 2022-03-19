俄侵乌克兰能源价格涨 比利时延后10年退出核能

（法新社布鲁塞尔18日电） 比利时今天宣布将2025年废除核能的计画延后10年，主因是俄罗斯入侵乌克兰导致能源价格大幅攀升。

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比利时总理德克鲁（Alexander De Croo）在声明中说：「联邦政府已决定采取必要步骤，将两座核子反应炉的服役年限延长10年。」

「在地缘政治环境动荡时，延长（反应炉年限）将强化我国不依赖化石燃料的独立性。」

在比利时将废核计画延至2035年之际，欧洲最大经济体德国也出现应重新思考淘汰核能的声浪。尽管能源价格攀升，德国部会首长上周仍重申德国的废核承诺。

欧洲正急忙寻找降低对俄罗斯能源依赖的方法。欧洲的天然气需求有40%是由俄罗斯提供，主要输往德国、义大利与数个中欧国家。

自俄罗斯于2月24日入侵乌克兰以来，欧洲能源价格急遽上涨，欧洲联盟（EU）领袖下周将会面共商新的紧急能源措施，以缓和能源价格攀升对消费者与企业的冲击。

比利时现有两座核能发电厂、合计7座反应炉在运转。

比利时逐步淘汰核能的承诺已于2003年写入法律，如今再度暂缓废核的决定遭到绿党（Greens）强烈反对。

经过马拉松式的内阁会议，比利时政府今天协商出延后废核的计画，同意将港口城市安特卫普（Antwerp）附近的杜尔核电厂（Doel）4号反应炉与列日（Liege）附近提杭格核电厂（Tihange）3号反应炉的运转年限延长到2035年。

德克鲁政府必须与拥有比利时核电厂的法国能源巨擘Engie公司协商有关这项新计画的成本与执行议题。

© 2022 AFP