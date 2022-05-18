俄侵乌后 基辅首次审理战争罪

（法新社基辅18日电） 乌克兰首都基辅（Kyiv）法院今天审理莫斯科入侵乌国后的第一起战争罪案件，被告希希马林是俄国军人，被控杀害一名手无寸铁平民。预料法院之后将陆续审理其他数起案件。

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今天的审理将是对乌克兰司法系统的考验。目前国际组织也在自行调查俄军被控犯下的暴行。

当地时间下午2时（台湾时间晚间7时），21岁的希希马林（Vadim Shishimarin）在基辅的索洛米扬卡区（Solomyansky）地方法院出庭。他来自俄国伊尔库次克（Irkutsk）地区，2月28日在乌克兰东北部杀害一名62岁男性，因而被控犯下战争罪和预谋杀人，可能被判无期徒刑。

律师奥维斯扬尼科夫（Viktor Ovsiannikov）告诉法新社：「他知道自己被指控了什么罪。」乌克兰当局则说，他配合调查人员，承认俄军开始入侵4天后发生的杀人事件。

检方表示，当天希希马林和其他4名军人偷了一辆车，他们在乌克兰苏米州（Sumy）丘帕希夫卡村（Shupakhivka）附近碰到一名骑乘自行车的62岁男子，「其中一名军人要被告杀了这名平民，他才不会告发他们」。

希希马林接着持AK突击步枪从车窗开枪，「男子立即死亡，离家门只有几十公尺」。

乌克兰当局5月初宣布逮捕希希马林时未公布细节，同时公布一段影片，片中希希马林表示，他到乌克兰作战是为了「给母亲财务支持」，并称事发当下「我被命令开枪，我朝他开了一枪，他倒下后我们就继续前进」。

根据律师说法，本案深具挑战性，「这是乌克兰第一起类似起诉案，不存在类似案件的相关法律实务和判决，我们会解决它」。律师还说，他没注意到当局有任何违反被告权利的行为。

乌克兰检察总长维涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）以一连串推文，强调本案对国家的重要性。她表示：「我们有超过1万1000起战争罪案件且已有40名犯嫌。透过首次审判，我们将释出清楚讯号：每名罪犯和每个下令或协助在乌克兰犯罪的人，都无法逃避责任。」

另有两名俄国军人预计19日起受审，他们被控在东北部哈尔科夫州（Kharkiv）朝民用基础设施发射火箭。

克里姆林宫则称未掌握俄国军人被控在乌克兰杀害无武装平民的消息。

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：「我们还没有消息，由于在当地没有外交使团，提供协助的能力也非常有限。」

© 2022 AFP