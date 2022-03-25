俄侵乌围攻马立波 车臣领袖：已拿下市政厅

（法新社基辅24日电） 俄罗斯入侵乌克兰之际，围攻乌国东南部关键港市马立波，不断对其炮击、轰炸。俄国辖下的车臣自治共和国领袖卡狄罗夫今天表示，他们的部队已拿下马立波市政厅，并在那里升起俄国旗帜。

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卡狄罗夫（Ramzan Kadyrov）在Telegram发出一段在车臣用手机录制的影片，称影片是俄罗斯国会议员德利姆哈诺夫（Adam Delimkhanov）与「我们英勇战士」的对谈。

卡狄罗夫在Telegram上说：「我们的人在无线电上说，他们解放了马立波（Mariupol）当局的大楼，并升起我们的旗帜。」他的Telegram帐号有140万人订阅。

早从以往叛军身分转变成俄罗斯坚定盟友的卡狄罗夫说，乌克兰「幸存的匪徒并未冒险，他们抛下阵地…逃跑了」。 他还说：「其他部队也纷纷进到马立波，扫荡亚速杂碎。感谢神，马立波很快地将完全净化。」卡狄罗夫指的是乌克兰极右派武装团体「亚速营」（Azov Battalion）。

在几小时后释出的另一段影片里，卡狄罗夫表示俄罗斯部队「已彻底扫荡马立波东侧的平民住宅区」。 影片显示，一群士兵在一栋毁损的大楼扬起印有车臣领导人图像的旗帜。

他说：「官兵们在一座区检察官办公室的大楼升旗，拿下这栋建筑后当地已彻底解放。」 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）此前表示，马立波有近10万人遭困，缺乏粮食、水电，并遭到俄军猛烈的炮击。

乌克兰外长推文表示，俄罗斯强行将6000名马立波居民驱逐到俄国难民营，是「新的恐怖攻击」。 卡狄罗夫3月1日时坦承有车臣人在侵乌战争丧命。他 当时在Telegram上说：「不幸地，车臣共和国人民已有伤亡出现，目前已有2死，6人轻、重伤。」

© 2022 AFP