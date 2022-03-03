俄侵乌让外籍球员不满 足球等职业球会爆出走潮

（法新社巴黎2日电） 俄罗斯入侵乌克兰攻势不歇，效力俄罗斯各职业球会的外籍球员与教练现在纷纷求去，足球、手球、篮球球队都传出走潮。

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最受瞩目的出走潮莫过于足球界。

法克（Daniel Farke）连一场球都没执教，就离开了俄罗斯足球超级联赛的克拉斯诺达队（Krasnodar）。这位德国籍教练1月间才获延揽，还带了3名助理教练同行。

先前任教于瑞典球队的法克告诉德国媒体，「我们心情沈重地要求」克拉斯诺达终止合约。

他说：「当前政局、妻小和亲友要我们回国、体坛前景不明，我们才会在深思熟虑后，做出这个决定。」

俄国媒体报导，波兰籍球员科里乔维亚克（Grzegorz Krychowia）也要求离开克拉斯诺达。

另一位德籍教练吉斯多（Markus Gisdol）也离开了俄超莫斯科火车头队（Lokomotiv Moscow），他告诉德国 「画报」（Bild），自己无法「在其领导人需为战争负责的国家执教」。

乌克兰籍的伏罗宁（Andriy Voronin）则辞去俄超排名第2的莫斯科发电机（Dynamo Moscow）助理教练一职。

他告诉慕尼黑的「南德日报」（Sueddeutsche Zeitung）：「我不能住在和我国交战的地区。」

欧洲手球及篮球总会禁止俄国参与赛事，也是这波出走潮的背后原因之一，白俄罗斯手球球会布雷斯特（Meshkov Brest）失去了波兰、斯洛维尼亚与法国籍的球员，以及西班牙和葡萄牙籍的教练。

布雷斯特说，若「局势稳定」，所有人都可能回锅。

相较之下，俄国篮球队在18队的欧洲篮球联赛（Euroleague）损失较轻微。

排名第5的圣彼得堡队（Zenit St Petersburg）和莫斯科中央陆军（CSKA）都宣布有外籍球员求去，理由是「当前局势相关的家庭与个人因素」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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