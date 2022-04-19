俄侵乌让狮子山经济雪上加霜 贫民1天1餐过活

（法新社狮子山首都自由市18日电） 住在狮子山首都自由市（Freetown）贫民窟的杜雷（Iyesatu Turay）说，她没有足够的食物喂饱家人。

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这个贫民窟的居民原本生活就已经够辛苦了，现在远处的乌克兰爆发战争，让他们更难度日。

最近这个非洲西部国家的燃油价格、烹调用油、米等基本开销都大幅上扬，28岁、育有3个小孩的杜雷说：「我们需要帮助，我们每天只靠晚餐勉强填肚子，缺乏食物、没水、没电灯。」

盛产钻石的狮子山却是世上最贫穷的国家之一，经历1991至2002年的内战，与2014至2016年西非伊波拉（Ebola）疫情，至今创痛未平。

根据世界银行（World Bank），乌克兰战争可能让较贫穷国家遭受经济冲击的警告，已在这个人口750万的国家成真。

狮子山约43%人口生活在每天仅1.9美元过活的贫穷线下。

身为能源大国的俄罗斯正遭到西方严厉制裁，其2月间入侵乌克兰导致全球油价飙涨，消费者物价指数也迅速攀升。

自由市的杂货商席塞（Musa Sesay）告诉法新社，他的供应商每个都涨价，「物价上涨不是我们的责任，这是全球性的问题」。

© 2022 AFP