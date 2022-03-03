俄侵乌遭国际制裁 德减少依赖莫斯科天然气供应

（法新社柏林3日电） 莫斯科侵略乌克兰凸显出德国依赖俄罗斯天然气的问题，迫使这个欧洲最大经济体紧急调整国内能源组合政策。

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德国总理萧兹（Olaf Scholz）27日在联邦议院（Bundestag）特别会议上针对乌克兰危机表示：「我们必须改变方向以克服对进口的依赖。」

俄罗斯因侵略乌克兰经济遭制裁，在国际间日益遭孤立，柏林不能再依赖莫斯科供应德国逾五成的天然气。

德国财政部长林德纳（Christian Lindner）1日表示，能源供应目前仍多豁免于西方的制裁行动中，但决策者对俄罗斯停止天然气供应的情况仍须有所因应。

由社会民主党（SPD）、绿党、自由民主党（FDP）组成的执政联盟去年12月甫上台，新政府承诺提前在2030年退出燃煤发电，但维持前总理梅克尔（Angela Merkel）的决定，让核能在2022年底除役。

但在德国绿能转型计画中，天然气扮演关键的过度角色，在风力和太阳能发电尚未到位前，提供现有的能源供应。

德国经济和气候部长哈柏克（Robert Habeck）近来表示，「短期内，基于谨慎考量，我们可能必须留下燃煤发电备用。」

绿党阁员同样也不排除让德国最后三座运作中的核电厂延后除役。

然而，德国政府若追求核能选项，将面临重大的挑战。智库衣佛研究所（IFO）能源专家皮特（Karen Pittel）指出：「你不能在决定关厂后，又延后核电厂除役。」

电力业者莱茵集团（RWE）告诉德国商务日报（Handelsblatt），维持核能电厂继续运作，在「技术和行政层面上」将面临「极高的障碍」。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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