俄允降军事活动西方存疑 专家示警俄藉协商拖时间

（法新社华盛顿30日电） 俄罗斯宣称将减少在乌克兰首都基辅和北部城市切尔尼戈夫周边的军事活动，但专家认为俄国只是试图透过协商争取更多时间，之后将回头进攻，西方必须继续军援乌克兰。

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俄罗斯对乌克兰发动战争1个多月来，已导致数以千计的人死亡、数以百万计的人流离失所。俄乌双方29日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）谈判后，都形容这次会谈「有意义」且「正向」，迥异于前几轮谈判，令人燃起希望。

俄罗斯国防部副部长佛明（Alexander Fomin）说，俄方关切的两项主要议题━乌克兰的中立和非核地位，在这次谈判都有进展，俄国将大幅减少在基辅（Kyiv）和切尔尼戈夫（Chernihiv）周边的军事活动。

但乌克兰与西方国家都持怀疑态度看待俄方承诺，五角大厦还说，俄国只是重新部署基辅附近的「少量」部队，可能准备在其他地方发动「重大攻势」。

华府智库「大西洋理事会」（Atlantic Council）欧亚中心（Eureasia Center）副主任哈灵（Melinda Haring）则认为：「俄国人只是企图争取时间，好让他们能再回来，重新集结后，以更强大的姿态回来。」

她说：「最重要的是，乌克兰必须持续作战、非常英勇地作战，让俄国付出重大代价，直到俄国准备好真的参与真正的磋商为止。」西方也得持续把防御性装备送到乌克兰。

哈灵说，可能还要许多星期和许多个月后，俄罗斯人才会愿意实际进行协商。

基辅昨夜至今天上午仍数度响起空袭警报。

乌克兰的西方盟邦已表示，没有计画放宽惩罚俄罗斯入侵乌克兰的措施。

美国总统拜登（Joe Biden）在与英国、法国、德国、义大利领导人通话后说：「对于他们（俄方）是否遵守他们的提议，我们拭目以待。」

© 2022 AFP