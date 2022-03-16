俄入侵乌克兰 IMF：恐改变全球经济和地缘政治秩序

（法新社华盛顿15日电） 国际货币基金（IMF）今天表示，俄罗斯入侵乌克兰将导致成长减缓与助长通货膨胀，冲击全球经济；长期而言，更可能从根本上重塑全球经济和地缘政治秩序。

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路透社报导，IMF在官网发文表示，除了人类的苦难与历史性的难民潮之外，这场战争正推升粮食与能源价格，助长通货膨胀、侵蚀收入价值，同时对乌克兰邻国的贸易、供应链与汇款带来冲击。

文中提到，战争也削弱商业信心，引发投资者不确定性，这将抑制资产价格、紧缩金融环境，并可能引发新兴市场的资本外流。

IMF说：「冲突是对全球经济的重大打击，将伤害成长与推升物价。」

IMF官员已表示，将下调先前对2022年全球经济成长4.4%的预估。在今天的文章中，暗指对区域成长的预测也可能下调。

IMF将于4月19日发布最新的经济成长预测报告。

IMF说，有直接贸易、旅游和金融风险的国家，将感受到愈来愈大的压力，包括漠南非洲、拉丁美洲、高加索和中亚等动乱地区的风险将升高。

此外，非洲和中东部分地区粮食不安全的情况可能加剧，举例来说，埃及等国高达80%小麦进口来自俄罗斯和乌克兰。

IMF说，从长远来看，如果能源贸易改变、供应链重组、支付网络破碎，各国考虑调整持有的储备货币，战争可能从根本上改变全球经济和地缘政治秩序。

IMF预期俄罗斯和乌克兰的经济将严重衰退，欧洲也将出现天然气进口与更广泛的供应链被打乱；至于收留大部分乌克兰难民的东欧，将负担更大的财政支出。逃离乌克兰的难民数已达300万人。

另外，与俄罗斯贸易和支付系统密切的高加索地区和中亚国家，将因俄罗斯经济衰退与受到制裁而遭到更大影响。

© 2022 AFP