俄入侵乌冲击经济 欧盟同意成员国协助企业

（法新社布鲁塞尔23日电） 欧洲联盟（EU）负责竞争事务执委维斯塔哲今天表示，对于受到俄罗斯入侵乌克兰战争，以及俄罗斯遭制裁影响的企业，欧盟成员国可以提供有限补助和低利贷款。

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维斯塔哲（Margrethe Vestager）说：「我们必须减缓这场战争对经济的冲击，以及对受严重冲击的企业和产业提供援助。」 欧盟经济深深受到这场战争的冲击，很多公司因为与俄罗斯和乌克兰的直接关联，以及能源价格飙涨的关系，受到重大影响。

维斯塔哲表示，欧盟及国际伙伴施加的制裁严重冲击俄罗斯经济，但（它们）也对欧洲经济造成伤害，未来几个月仍将如此。

欧盟执委会因此启动特别条款，允许非农业企业即刻取得最高达40万欧元的政府补助，以度过这场危机。

政府也获准对陷入困境的企业挹注补助贷款或对目前恐无法偿还的贷款提供担保。

欧盟表示，能源使用大户企业也可以在能源费用支付方面获得协助，目前上限为200万欧元。 倘若业务出现营业亏损，政府将可以大幅扩大能源补助，工业企业可以申请高达5000万欧元的纾困方案。

欧盟执委会表示，这些紧急措施将持续至2022年12月31日，并将在期限前对于是否延期进行评估。

© 2022 AFP