俄兵力集结乌克兰东南部 美国防部要求给个交代

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（法新社华盛顿6日电） 俄罗斯持续在乌克兰东南部边界与克里米亚（Crimea）集结军队，美国国防部今天要求俄国说明意图。

美国国防部发言人柯比（John Kirby ）表示，俄罗斯尚未宣告是否和之前一样在进行演习，这显得俄罗斯意图隐晦不明，同时引燃该区紧张情势。

柯比在简报会告诉记者：「我们呼吁俄国政府说清楚他们沿境部署大阵仗兵力的意图。」

他说：「重要的是…必须降低边境沿线的紧张情势。」

柯比并说，各方都必须遵守2014-2015年针对乌克兰危机所签署的明斯克（Minsk）协议，「好让紧张情势降温」。

柯比不会透露美国对俄国军力部署的细节了解多少。社群媒体多支影片显示，大量俄国军用车辆与装甲车正开往或运入该地区，但未获证实。

柯比表示，美国最大隐忧是俄国在乌克兰东南部边界与克里米亚增加军力。克里米亚曾为乌克兰领土，2014年遭俄国兼并。

他说：「我们持续看到俄罗斯部队沿乌克兰边界部署，特别是在克里米亚，因此有更多兵力往东南部集结，我们非常严密地监控情势。」

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）昨天才表示，华府非常担心俄罗斯「对乌克兰东部的攻势升高」。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP