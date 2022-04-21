俄再向马立波下通牒 乌守军拒降吁让平民撤离

（法新社乌克兰札波罗热20日电） 乌克兰南部港市马立波最后一批守军，今天拒绝俄国所下又一最后通牒，但呼吁「文明世界」提供安全担保，让平民安全离开。

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法新社报导，俄罗斯2月24日入侵乌克兰后不久便包围马立波（Mariupol），并大规模炮击摧毁这个港市的大片地区，城内45万居民大多已逃离，马立波也成为乌克兰坚决抗敌的象徵。

莫斯科今天再对马立波剩余的守军下达投降最后通牒。按马立波市长顾问说法，俄国最新的最后通牒也已过期限，守军仍继续在庞大的亚速钢铁厂（Azovstal）坚守，据称里面还有多达平民2000人；法新社表示无法查证相关数字真实性。

守军描述被围亚速钢铁厂内的「骇人情况」，称受困平民多为妇孺，没有饮水、食物和新鲜空气。钢铁厂一名乌军指挥官今天绝望求援，并指控俄罗斯没履行允许平民安全离开马立波的承诺。

极右翼亚速营（Azov Regiment）副指挥官帕拉玛（Sviatoslav Palamar）在声明中说：「我想呼吁所有文明世界加入提供安全担保的行列。」还说钢铁厂内的平民「因不断的炮击感到害怕」。

「我们恳求能让我们为阵亡者收尸，让平民能镇静地出亚速钢铁厂。」（译者：林沂锋、陈亦伟）

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