俄军乌东发起新攻势 泽伦斯基：顿巴斯之战已开打

（法新社基辅18日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymr Zelenskiy）和高阶官员表示，俄罗斯军队今天在乌东几乎整条前线上发起新一波攻势，「顿巴斯之战」现已开打。

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俄军上月底撤出乌克兰首都基辅周边地区和北部战线，重新集结至乌东，准备向顿巴斯（Donbas）地区发起进攻以来，乌军一直准备迎战。

泽伦斯基在影片中说：「我们现在可以说，俄军已经展开他们准备已久的顿巴斯战役。」

他说：「无论对方向乌东投入多少兵力，我们都将继续战斗，保家卫国。」

乌克兰国安会秘书长丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）说：「今天早上，在顿内茨克州（Donetsk）、卢甘斯克州（Luhansk）和哈尔科夫州（Kharkiv）几乎整条前线上，占领军都企图突破我军的防线。」

在此之前，俄罗斯持续将撤出乌克兰北部地区和驻扎在邻国白俄罗斯的部队，重新集结至乌东地区。白俄罗斯是俄罗斯的亲密盟友。

乌克兰武装部队司令部在脸书（Facebook）发文称，俄罗斯主要军事力量正集中在控制整个合称顿巴斯的顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Luhansk）地区。自2014年来，亲俄分离主义分子都只是控制顿巴斯局部地区。

控制顿巴斯地区将使莫斯科能够建立一条通往克里米亚半岛（Crimea）的南部走廊。俄国2014年兼并克里米亚地区。

乌克兰总统的幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）在加密社群软体Telegram写道：「战争的第二阶段已经启动…相信我们的军队，他们非常强大。」

在各界预期俄军将在乌东地区发动攻势前，乌克兰当局已敦促顿巴斯居民往西撤离。

俄罗斯的增援可说全为这场已进入持久的战事。军事分析人士说，俄军正试图包围依托强固工事死守顿巴斯的乌军，顿巴斯之战肯定会让双方伤亡及损失惨重。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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