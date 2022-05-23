俄军人杀害乌克兰平民被判无期徒刑 律师要上诉

（法新社基辅23日电） 乌克兰首都基辅（Kyiv）一处法院今天判决俄罗斯21岁军人希希马林杀害乌国平民是犯下战争罪，处以无期徒刑。律师则说能感觉到这项判决有社会压力，会提出上诉。

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这是莫斯科入侵乌克兰后，乌国法院第一起对俄军的判决。法官阿加弗诺夫（Sergiy Agafonov）表示：「法院认定希希马林（Vadim Shishimarin）有罪，判处终身监禁。」

俄国士官希希马林稍早在法院承认，在克里姆林宫对乌克兰东北部发动攻势的最初几天，他杀害了62岁平民谢里波夫（Oleksandr Shelipov）。

希希马林也被判犯下蓄意谋杀罪，法官阿加弗诺夫说他「直接故意进行谋杀」，「违反法律和战争惯例」。

希希马林上周出庭时表示，他是在另一名军人施压下才对谢里波夫开枪。事发于2月28日莫斯科入侵后的第4天，当时他们一行人驾驶偷来的汽车，试图撤退逃回俄国。

希希马林道歉并要求死者遗孀原谅。这名年轻军人今天从被告席观看法官以乌克兰语宣读判决，有口译员为他翻译成俄语。

希希马林的律师奥维斯扬尼科夫（Viktor Ovsyannikov ）表示会提出上诉，称「这是最重的判刑，任何脑袋冷静的人都会挑战」；他还说「你能感受到（法庭判决面临的）社会压力」。

克宫今天在乌克兰法院判决前表示「关切」希希马林的命运，但俄国在乌克兰没有外交人员可以实地提供协助。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

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